الصحة بالشمالية تكرم الشركة السودانية للموارد المعدنية

كرمت وزارة الصحة بالولاية الشمالية المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة الاستاذ محمد طاهر عمر ومدير مكتب الشركة بالولاية الشمالية الاستاذ عبدالرحمن محجوب النضيف ، تقديرا وعرفانا لدورهما الكبير في دعم القطاع الصحي وتوفير مولدين كهربائيين لمستشفي دنقلا التخصصي ومركز غسيل الكلي بدنقلا والإستمرار في دعم المرافق الصحية بالأجهزة والمعدات الطبية وغيرها من المستلزمات إلى جانب الدعم المادي المستمر

وقال مدير عام وزارة الصحة بالولاية الشمالية المكلف دكتور ياسر أحمد عبدالودود فى تصريح لسونا إن الشركة السودانية للموارد المعدنية ظلت تقدم دعما سخيا للقطاع الصحي دون توقف، مشيدا بالدعم الذي قدمه المدير العام للشركة ومدير مكتب الشركة بالولاية وكافة منسوبي قطاع التعدين والمعدنين داعيا لمزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين لتطوير قطاع الصحة بالولاية

من جانبه أكد مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالشمالية لدي لقائه بمكتبه أمس وفد وزارة الصحة بالولاية الشمالية برئاسة مدير عام الوزارة المكلف دكتور ياسر أحمد عبدالودود جاهزية الشركة لتقديم المزيد من الدعم والتعاون خدمة لمواطني الولاية الشمالية معلنا عن مواصلة مسيرة دعمهم لقطاع الصحة بالولاية .