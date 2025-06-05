سياسية
الجيش: مسيرات تستهدف مناطق السوق الكبير والمنطقة الصناعية في الأبيض
مواصلة لنهجها الإجرامي وتحديها للقانون الدولي الإنساني، استهدفت إحدى المسيرات الإستراتيجية التي تزود بها دولة الإمارات مليشيا آل دقلو الإرهابية بمدينة الأبيض مساء اليوم مناطق السوق الكبير والمنطقة الصناعية ومنشئات مدنية أخرى، مما أدى إلى استشهاد خمسة من المدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.
تدين القوات المسلحة بأشد العبارات هذا السلوك الإجرامي الذي يمثل نهجاً مستمراً من الإنتهاكات تتبعه المليشيا سيئة الذكر بحق مواطنينا والأعيان المدنية وبتمويل مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة تحت سمع وبصر العالم والمنظمات الدولية والأقليمية بلا مساءلة أو حساب.
دعواتنا بالجنة والخلود لشهداءنا الأبرار وعاجل الشفاء للمصابين.
(نصر من الله وفتح قريب)
مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة