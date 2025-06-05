الجيش: مسيرات تستهدف مناطق السوق الكبير والمنطقة الصناعية في الأبيض

مواصلة لنهجها الإجرامي وتحديها للقانون الدولي الإنساني، استهدفت إحدى المسيرات الإستراتيجية التي تزود بها دولة الإمارات مليشيا آل دقلو الإرهابية بمدينة الأبيض مساء اليوم مناطق السوق الكبير والمنطقة الصناعية ومنشئات مدنية أخرى، مما أدى إلى استشهاد خمسة من المدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.