سياسية
الداخلية السودانية.. الهدوء الأحوال في اليوم الأول
في إطار جولته التفقدية على القوات العاملة بأول أيام عيد الأضحى المبارك قام الفريق أول شرطة حقوقي / خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية المكلف بزيارة معايدة تفقدية لرئاسة شرطة ولاية الخرطوم وقواتها المرابطة لليوم الأول.
و كان في إستقباله الفريق شرطة حقوقي / أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم وضباط وضباط صف وجنود شرطة الولاية.
وعقب تلقيه التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك توجه سيادته والوفد المرافق له لدائرة الطوارئ والعمليات كما امتدت الجولة التفقدية إلى قسم شرطة الحلفايا بمحلية الخرطوم بحري وجه خلالها برفع درجة الحس الأمني والإستجابة الفورية لبلاغات المواطنين.
المكتب الصحفي للشرطة