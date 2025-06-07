الداخلية السودانية.. الهدوء الأحوال في اليوم الأول

في إطار جولته التفقدية على القوات العاملة بأول أيام عيد الأضحى المبارك قام الفريق أول شرطة حقوقي / خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية المكلف بزيارة معايدة تفقدية لرئاسة شرطة ولاية الخرطوم وقواتها المرابطة لليوم الأول.