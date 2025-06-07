مدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية المكلف يتفقد رئاسة قوات السجون في أول أيام عيد الأضحى المبارك

تفقد الفريق أول شرطة حقوقي / خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية المكلف رئاسة قوات السجون ضمن جولته التي شملت القوات العاملة لليوم الأول.

وتلقى سيادته التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك من الفريق شرطة / ياسر عمر أبو زيد مدير عام قوات السجون الذي أكد على إستقرار الأوضاع الأمنية بكافة السجون القومية والولائية مشيراً إلى إنتشار قوات السجون بكافة مواقعها وفقاً للخطط والبرامج المجازة