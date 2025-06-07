سياسية
مبادرة شبابية تنفذ حملة إسناد عاجلة لمستشفى الأبيض الدولي بعد تعطله بسبب قصف المليشيا المتمردة
نفذت مبادرة شبابية بمدينة الأبيض حملة إسناد عاجلة لمستشفى الأبيض الدولي “الضمان”، بعد تعطله بسبب القصف الذي نفذته مليشيا الدعم السريع الإرهابية مؤخرا.
وتمكنت المبادرة من إزالة الأنقاض التي خلفتها القذائف، بعد مجهود ميداني كبير استمر لمدة أسبوع. وتأتي الحملة ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى إعادة المستشفى للعمل في أقرب وقت ممكن، من خلال الدعم الهندسي والفني واللوجستي.
وشارك عدد من شباب مدينة الأبيض في هذه الحملة بروح تطوعية عالية، مما يعكس التضامن المجتمعي في مواجهة التحديات.
سونا