مبادرة شبابية تنفذ حملة إسناد عاجلة لمستشفى الأبيض الدولي بعد تعطله بسبب قصف المليشيا المتمردة

وتمكنت المبادرة من إزالة الأنقاض التي خلفتها القذائف، بعد مجهود ميداني كبير استمر لمدة أسبوع. وتأتي الحملة ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى إعادة المستشفى للعمل في أقرب وقت ممكن، من خلال الدعم الهندسي والفني واللوجستي.