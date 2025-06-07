سياسية
مبادرة نساء السودان تثمن جهود إكمال مطلوبات المرحلة وتعيين كامل ادريس رئيسا للوزراء
ثمنت الاستاذة عاليه ابونا رئيسة مبادرة نساء السودان جهود قيادة الدولة وهي تشرع في إكمال ماهو مطلوب للمرحلة القادمة في إعادة البناء والتعمير، مؤكدة دعم المبادرة للدكتور كامل إدريس بتوليه رئاسة الوزراء.
واعربت الاستاذه عالية في بيان صحفي الجمعة، عن إستعداد المبادرة للمساهمة في كل عمل وطنى، مشيره الى ان الوطن يحتاج الى العقول المهاجرة والتي في مقدروها المساهمه الكبيرة في اعادة البناء .
وتوجهت عالية بالتهاني للشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك والانتصارات التي سجلتها القوات المسلحة والمشتركة وكل من ساندوها.
كما ثمنت الدور البطولي للشعب وصموده في مواجهة مليشيا عدوانيه لاتعرف سوى الدمار والاغتصاب والسرقة، وسجلها عامر بالوحشية والدموية.
سونا