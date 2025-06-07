الحياه تعود إلى طبيعتها بالريف الجنوبي بأمدرمان بعد تحرير المنطقة من المليشيا المتمردة

بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في مناطق الريف الجنوبي والجموعية بمدينة أمدرمان، حيث عاد المواطنون تدريجيًا إلى منازلهم بعد أن شهدت المنطقة مجازر بشرية مروعة على يد المليشيا المتمردة.

وأدى والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة صلاة العيد بمنطقة ومسجد الشيخ البشير بالريف الجنوبي لأمدرمان، وهو آخر المناطق التي تم تحريرها من المليشيا المتمردة.

وأكد والي الخرطوم أهمية استعادة الخدمات الأساسية في المنطقة، خاصة مياه الشرب، وتوفير العلاج وحفظ الأمن. كما وعد بحل جميع المشاكل التي لحقت بمشروع الجموعية، الذي يعتبر مشروع حياة يخدم 74 قرية.

وقام الوالي والوفد المرافق بزيارة للمقبرة الجماعية لشهداء منطقة أيد الحد، الذين قتلتهم المليشيا الإرهابية، وعددهم 200 شهيد، وترحم على أرواح الشهداء. مقدما التهاني لأفراد الارتكازات التأمينية على طول طريق الريف الجنوبي.