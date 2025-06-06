كامل إدريس يؤكد إهتمام الدولة بقضايا المواطنين النازحين

أكد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي د. كامل إدريس إهتمام الدولة بقضايا المواطنين النازحين بسبب اعتداءات مليشيا الدعم السريع المتمردة على القرى والمدن، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة والقوات المساندة تعمل على تحرير وتأمين كامل الأراضي السودانية لتسهيل عودة المواطنين إلى بيوتهم.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي برفقة والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور، مراكز إيواء النازحين بمدينة بورتسودان صباح اليوم، حيث قدم التهاني بعيد الأضحى المبارك.

واستمع رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي إلى هموم النازحين واطلع على أحوالهم، واعدًا إياهم بمزيد من الإهتمام والعمل على تمكينهم حتى يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم سالمين آمنين.