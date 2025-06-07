تنفيذي سنار ولجنة أمن المحلية يزورون قيادة الجيش والسجن والمستشفى للمعايدة

ادى المدير التنفيذي لمحلية سنار، الأستاذ فيصل عبدالرحمن أحمد، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد سنار العتيق، ومن ثم قام بزيارة لقيادة اللواء 265 دفاع جوي، برفقة لجنة أمن المحلية، ونائب مدير ديوان الزكاة، وإدارة المصارف بالديوان.

وفي إطار برنامج المعايدة، زار الوفد سجن سنار، حيث تفقدوا أوضاع النزلاء، وقدموا لهم التهاني والأضاحي، متمنين لهم الفرج وتحسن الأحوال.

كما شملت الزيارات مستشفى الأطفال وقسم الجراحة بمستشفى سنار التعليمي، حيث كان في استقبال الوفد المدير العام للمستشفى، دكتور محمد عز العرب الحاج دفع الله، الذي أعرب عن شكره للزيارة، متمنيًا الشفاء العاجل للمرضى.