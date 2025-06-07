جبريل ابراهيم بعد لقاء كامل ادريس: رئيس مجلس الوزراء يمضي في الطريق الصحيح

بحث رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، د. كامل إدريس، مع رئيس حركة العدل والمساواة، د. جبريل إبراهيم، عددًا من القضايا الوطنية، والملفات التي من شأنها تحقيق الاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين بمكتب رئيس مجلس الوزراء بمدينة بورتسودان اليوم، حيث أشار جبريل إلى أن اللقاء أتى في إطار زيارة المعايدة والتفاكر.

وقال جبريل في تصريحات صحفية إن اللقاء تناول الوضع في البلاد بشكل عام، فضلًا عن التفاكر حول الكيفية التي يمكن أن تسير بها الأمور العامة بصورة سريعة وجادة.

وأضاف: “اطمأننا إلى أن رئيس مجلس الوزراء بذل مجهودًا كبيرًا للإحاطة بالجوانب المختلفة”، مشيرًا إلى مجهوداته في المشاورات لتشكيل الحكومة.