الإدارة العامة للمرور تنجح في تفويج المركبات خلال عطلة عيد الأضحى

نجحت الإدارة العامة للمرور، عبر دائرة المرور السريع، في تنفيذ خطة تفويج المركبات السفرية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي انطلقت من الخرطوم وعدد من الموانئ البرية في الولايات الآمنة، واستمرت لثلاثة أيام متتالية، تحت إشراف اللواء شرطة حقوقي د. سراج الدين منصور خالد، مدير الإدارة العامة للمرور.

وأوضح اللواء شرطة فيصل كباشي محمد، مدير دائرة المرور السريع، أن خطة التفويج هذا العام تأتي بعد انقطاع دام عامين في ولاية الخرطوم نتيجة الحرب التي شنتها المليشيات المتمردة.

وأكد أن الجهود تركزت على توعية المواطنين وحمايتهم، مشيرًا إلى أن نجاح الخطة يعود إلى الدعم المتواصل من الإدارة العامة للمرور لبرامج وخطط الدائرة.

وبيّن كباشي أن الهدف من التفويج هو الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتنظيم حركة المركبات على طرق المرور السريع، بما يضمن وصولهم إلى وجهاتهم لقضاء عطلة العيد في أمان، دون تسجيل حوادث مرورية.