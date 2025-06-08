حاكم اقليم النيل الازرق يتلقى التهانيء بمناسبة عيد الاضحي المبارك

تلقى الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق، السبت، بقصر السلام بالدمازين تهاني وتبريكات العيد من مولانا جمعة خميس على قاضي المحكمة العليا رئيس الجهاز القضائي بالإقليم. كما تلقى التهاني من أعضاء حكومة الإقليم وقادة الأجهزة النظامية، كما تلقى التهاني من المك الفاتح يوسف المك حسن عدلان ناظر عموم قبائل الإقليم ولفيف من قادة ومنظمات المجتمع المدني وقادة ورموز المجتمع بالإقليم.

ويجئ اللقاء في إطار برنامج المعايدة الرسمية لحكومة الإقليم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ولدى مخاطبته اللقاء الحاكم جدد أهمية الوقوف خلف القوات المسلحة والقوات الأخرى تمكيناً لها من القيام بواجباتها في حماية تراب الإقليم وتأمين البوابات الحدودية للبلاد .

وحيا المواقف الوطنية للقيادة الرشيدة للبلاد وعلى رأسها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الشعب المسلحة ونائبه الفريق أول مالك عقار وأعضاء مجلس السيادة وصادق إستمساكهم بعزة وسيادة الوطن .

كما حيا صمود مواطني الإقليم في إفشال المؤامرة التي خطط لإنطلاقها من أرض الإقليم، وأشاد بالإنتصارات التي ظلت تحرزها القوات المسلحة الباسلة في المحاور المختلفة .

وقال إن الحرب الحالية التي تلفظ أنفاسها الآخيرة سوف تكون آخر الحروب بالبلاد، وأكد حرص حكومة الإقليم على حماية الموارد الإقتصادية على مستوى الإقليم والترتيب لتوظيفها دعماً للخدمات والمصالح العامة بمواقع الإنتاج كافة .

وثمن الدور التأريخي للإستنفار والمقاومة الشعبية بالإقليم وصادق إسهامهم في إنجاح معركة الكرامة .

ودعا للمحافظة على التنوع ونبذ الإنتماءات الضيقة وتعزيز القيم الوطنية والعمل على تطوير المصالحات المجتمعية والتوجه نحو تحقيق النهضة الإقتصادية المنشودة من خلال إنجاح الموسم الزراعي الى جانب الإهتمام بقضايا العائدين .

وأعلن عن الإلتزام بمبادئ الشفافية في توظيف الموارد الاقتصادية بصورة عامة وتوظيف مخصصات المسئولية المجتمعية على وجه الخصوص وفقاً للاولويات التنموية والخدمية بمواقع الإنتاج على مستوى المحافظات بالإقليم .

ووجه الدعوة لكافة الفعاليات الرسمية والشعبية والأهلية للمشاركة في قافلة الإسناد والمؤازرة التي سوف يتم تسييرها لولاية الخرطوم خلال المرحلة القادمة .

المك الفاتح يوسف المك حسن عدلان ناظر عموم قبائل الإقليم أكد حرص الإدارة الأهلية على دعم وإسناد القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى المشاركة في معركة الكرامة .

الدكتور فرح إبراهيم العقار رئيس اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية أكد أن العزم معقود على حسم التمرد ودحره من كافة ربوع الإقليم والبلاد عامة، وثمن مواقف الشعب السوداني وتوحده في ملحمة دحر التمرد الذي يمضي الي زوال .

الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة أشاد بإستجابة الفعاليات في برنامج المعايدة الرسمية لحكومة الإقليم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ودعا الى ضرورة الوقوف ميدانياً على أوضاع العائدين من دولة جنوب السودان، كما دعا لتجديد العهد للمضي قدماً في دعم القوات المسلحة والقوات الأخرى تطهيراً لكامل تراب الإقليم والبلاد عامة من دنس التمرد وفلول مليشيا آل دقلو الإرهابية المتمردة .

الأستاذ عبدالله بشير عثمان محافظ محافظة الدمازين دعا الى ضرورة الإستفادة من فترة العيد للعمل من أجل دعم التعايش السلمي وإشاعة روح التسامح ، وحيا الذكرى العطرة للشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن .

العميد الركن أحمد عبدالرحمن قائد ثاني الفرقة الرابعة مشاة أعلن أن الأيام القادمة سوف تشهد إنتصارات تفضي لإعلان الإقليم خالي من التمرد وفلول المليشيا الإرهابية المتمردة، ودعا للعمل من أجل نبذ الإنتماءات الضيقة ودعم التعايش السلمي في ربوع الإقليم، وأعرب عن تقديره لمواقف حكومة وشعب الإقليم وصادق إسنادهم لظهر القوات المسلحة في معركة الكرامة .