مدير الإمدادات الطبية بالجزيرة ينفي وجود نقص في الأدوية

نفى الدكتور أبو بكر خضر يوسف مدير صندوق الإمدادات الطبية فرع ولاية الجزبرة لدى لقائه والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، السبت، وجود بلاغات أو النقص في الأدوية، مؤكداً إستقرار الإمداد الدوائي للمؤسسات الصحية وتزويدها بالحاجة الدوائية والأدوية المجانية .

على صعيد آخر وقف مدير الإمدادات الطبية لدى زيارته الغرفة المركزية للطوارئ بوزارة الصحة على خدمات الإمداد الدوائي وإستقرار خدمة الإمداد للمؤسسات .