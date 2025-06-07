سياسية
رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي يلتقي سفير جمهورية تركيا
إلتقى الدكتور كامل الطيب إدريس رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي بسفير جمهورية تركيا لدى البلاد السفير فاتح يلدز، بمدينة بورتسودان ظهر السبت.
وأكد السفير الفاتح يلدز في تصريحات صحفية عقب اللقاء، متانة العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنه نقل تهنئة الرئيس أردوغان والشعب التركي لرئيس الوزراء بتوليه المنصب، فضلاً عن تقديم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً إستعداد جمهورية تركيا للتعاون مع البلاد في كافة المجالات، بجانب المشاركة بقوة في جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
وأوضح السفير فاتح يلدز أنه سيتم تكوين مجلس مشترك يضم رجال ورواد الأعمال بين البلدين ليسهم في تعزيز العلاقات، منوها إلى أن بنك زراعات كتاليم سيفتح فرع له في مدينة بورتسودان خلال المرحلة المقبلة لتطوير العلاقات التجارية بين الدولتين.
سونا