رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي يلتقي سفير جمهورية تركيا

وأكد السفير الفاتح يلدز في تصريحات صحفية عقب اللقاء، متانة العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنه نقل تهنئة الرئيس أردوغان والشعب التركي لرئيس الوزراء بتوليه المنصب، فضلاً عن تقديم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً إستعداد جمهورية تركيا للتعاون مع البلاد في كافة المجالات، بجانب المشاركة بقوة في جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب.