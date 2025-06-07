سياسية
كامل ادريس يثمن أدوار جهاز المخابرات العامة في حماية البلاد من المهددات
ثمن رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي دكتور كامل ادريس الأدوار التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في حماية البلاد، إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة، وفي الدفاع عن سيادة الدولة ضد المهددات الأمنية على جميع المستويات، مشيدا بمساهمة الجهاز في حرب الكرامة.
جاء ذلك لدى زيارته اليوم مقر جهاز المخابرات العامة بولاية البحر الأحمر، برفقة والي الولاية الفريق الركن مصطفى محمد نور، ووقوفه على الأحوال الأمنية بالولاية.
وتقدم رئيس الوزراء بالتهاني لجهاز المخابرات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ودعا إلى العمل على تعزيز الجهود العامة للدولة في توجهها لإكمال حرب الكرامة وتحقيق الإنتصار الحاسم ودحر مليشيا الدعم السريع المتمردة.
سونا