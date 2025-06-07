كامل ادريس يثمن أدوار جهاز المخابرات العامة في حماية البلاد من المهددات

ثمن رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي دكتور كامل ادريس الأدوار التي يقوم بها جهاز المخابرات العامة في حماية البلاد، إلى جانب القوات المسلحة والقوات المساندة، وفي الدفاع عن سيادة الدولة ضد المهددات الأمنية على جميع المستويات، مشيدا بمساهمة الجهاز في حرب الكرامة.