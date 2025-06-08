رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي يدعو لحشد الجهود لدعم القوات المسلحة في حرب الكرامة

دعا رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي، دكتور كامل إدريس إلى حشد الجهود والطاقات الوطنية الرسمية والشعبية، لدعم القوات المسلحة في حرب الكرامة، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تمثل صمام الأمان للبلاد والصائن لوحدتها وكرامتها وعزتها.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء زيارة تفقدية لقيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية، السبت، وكان في استقباله الفريق الركن محجوب بشرى قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية، بحضور والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور وقادة المنطقة.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود وتضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة لها، موجها رسالة للعالم بأن القوات المسلحة السودانية قوية وقادرة على دحر التمرد وتحقيق الإستقرار في كل ربوع البلاد.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن ثقته في أن القوات المسلحة تمضي بثبات لتحقيق النصر وحسم مليشيا الدعم السريع المتمردة، مبينا أن الحرب الآن في نهاياتها.