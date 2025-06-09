“ملامحنا” .. الكينج محمد منير يطرح أغاني ألبومه الجديد

يستعد الكينج محمد منير خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح أغانى ألبومه الجديد بعد الانتهاء من جميع مراحله وتسليمه إلى شركة روتانا المنتجة للألبوم.

أغنية ملامحنا

وقد طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البرومو الرسمي لأغنية محمد منير “ملامحنا”، التي من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وظهر الكينج محمد منير وهو يجلس على كرسي، وفى بداية البرومو ظهرت صورة له وهو فى مرحلة الشباب.

ألبوم محمد منير الجديد

تأتي هذه الأغنية بعد فترة انتظار طويلة من جمهور الكينج، ومن المقرر أن يعود محمد منير بقوة إلى الساحة الغنائية بالألبوم خلال صيف 2025.

الألبوم يَعد واحدًا من أبرز الأعمال الموسيقية لهذا العام، خاصة مع التنوع الكبير في فريق العمل، ودمج الخبرات القديمة مع الطاقات الجديدة.

بوابة الأهرام