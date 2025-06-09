رئيس هيئة الشئون الإدارية يتفقد رئاسة شرطة محلية جبل أولياء والإنتشار الشرطي بالجسور والإرتكازات بولايةالخرطوم

تفقد الفريق شرطة حقوقي د / إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية رئاسة شرطة محلية جبل أولياء وإرتكازات قوات الشرطة علي الجسور والأقسام الجنائية يرافقه الفريق شرطة حقوقي/أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة الولاية

وعقد الفريق شمين إجتماعا ضم قيادات الشرطة بالمحليات والأقسام تناول التحديات التي تواجه الشرطة في ظل الظروف الإستثنائية الراهنة مع التأكيد علي الإضطلاع بواجب تأمين المواطنين وممتلكاتهم في مواجهة كافة المخاطر ومظاهر التهديد الأمني بجانب الوقوف ميدانيا علي مستوي الآداء بمواقع الإرتكازات الشرطية بالشوارع الرئيسة والتأكد من إنسياب حركة المركبات والمارة بأمان وإزالة كافة المظاهر السالبة وحسمها بقوة القانون

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الزيارة شملت تفقد القسم الأوسط وقسم إمتداد الدرجة الأولى بمحلية الخرطوم بجانب تفقد قوة تأمين جسر القوات المسلحة(كوبر)وقوة تأمين جسر النيل الأزرق(الحديد)

ووجه رئيس هيئة الشئون الإدارية بأن يكون على رأس قوة تأمين الجسور ضابط وحث الفريق شمين قوات الشرطة المنتشرة بالنقاط الحاكمة بمحليات ولاية الخرطوم علي بذل الجهد وتجويد الآداء وحفظ وصون الممتلكات العامة والخاصة لضمان نجاح العملية الأمنية