سياسية
والي الجزيرة يتفقد جرحى ومصابي معركة الكرامة
أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة اهتمام حكومته بجرحى ومصابي معركة الكرامة .
وأكد الوالي لدى زيارته صباح الأحد لجرحى ومصابي معركة الكرامة بمستشفى علياء بمدني برفقة أعضاء لجنة أمن الولاية ورئيس المقاومة الشعبية بالولاية ورئيس لجنة الإسناد والإعمار ووفد من اللجنة العليا لعلاج ورعاية جرحى ومصابي معركة الكرامة برئاسة الدكتورة سعدية أحمد إبراهيم النيل أعلن ان علاج مصابي معركة الكرامة من أولويات حكومته.
من جانبها كشفت الدكتورة سعدية أحمد إبراهيم ان زيارتها للجزيرة تهدف لدعم المستشفيات التي تقدم الخدمات لجرحى ومصابي معركة الكرامة وتقديم تهاني العيد ودعمهم وأعلنت عن دعم مستشفى الشرطة بمدني.
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