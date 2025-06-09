“أكثر من 275 أسرة” .. وفد حكومة غرب كردفان يتفقد أوضاع النازحين

تفقد وفد من حكومة ولاية غرب كردفان برئاسة الأمين العام للحكومة الأستاذ إبراهيم يوسف عبد الرحمن، مركز الإيواء بمدرسة زاكي الدين الابتدائية للبنين في حي الناظر بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كرفان، للوقوف على أوضاع النازحين من مختلف محليات الولاية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات والي الولاية اللواء ركن (م) حقوقي محمد آدم محمد جايد.

وأكد إبراهيم يوسف خلال الزيارة التي نفذها مساء أمس، أن الأوضاع مستقرة ومطمئنة، مشيرًا إلى أن مؤشرات العودة الطوعية للوافدين إلى مناطقهم بدأت تقترب مع تقدم القوات المسلحة والقوات المساندة لها في معركة الكرامة. وأضاف أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير الخدمات الأساسية للوافدين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وفي ذات السياق أعلن المدير التنفيذي لمحلية النهود موسى علي إبراهيم، أن الجهود الرسمية والمجتمعية مستمرة لتجاوز المرحلة الراهنة، معربًا عن تفاؤله بقرب عودة المحلية إلى الاستقرار الكامل.

من جهته أوضح مفوض العون الإنساني بالولاية الجيلي الهادي، أن التنسيق قائم بشكل كامل مع مفوضية العون الإنساني بشمال كردفان، مشيدًا بدور الأجهزة الأمنية والهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها “رسائل السلام” و”الإغاثة الإسلامية”، في دعم النازحين، مؤكداً الحاجة إلى المزيد من الجهود لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأشار مدير مكتب المتابعة بولاية شمال كردفان هشام أمبدة، إلى أن المكتب يعمل بوتيرة متسارعة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، في ظل استمرار حركة النزوح من غرب كردفان إلى مدينة الأبيض، داعياً إلى رفع وتيرة العمل والتكاتف لعبور التحديات.

وفي ختام الزيارة كشف ممثل الوافدين بمركز الإيواء، الصادق عبد الله، عن نقص حاد في الخدمات الأساسية، مناشدًا حكومتي الولايتين بتكثيف جهود الاستجابة الإنسانية.