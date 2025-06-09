والي ولاية القضارف يشيد بالمنظمات التي ساهمت في توفير الأضحية لفئات مجتمع الولاية

أشاد والي ولاية القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد عن بجهود منظمات (وقف الديانة التركي و قطر الخيرية والإغاثة الاسلامية عبر العالم، والتضامن للتنمية، و جمعية الهلال الأحمر القطري والإيثار الخيرية) لدورها في توفير لحوم الأضاحي لعدد من الفئات المجتمعية بولاية القضارف.

جاء ذلك خلال وقوفه بمسلخ القضارف الحديث بمنطقة الرواشدة بمحلية وسط القضارف على عمليات ذبح الأضاحي التي بدات منذ الأمس أول أيام عيد الأضحى المبارك والتي تستمر حتى اليوم الثالث من العيد بذبح أعداد مقدرة من الأنعام المقدمة من تلك المنظمات، مؤكدا أن مثل هذه التدخلات تعين حكومة الولاية وتساعدها على خدمة الفئات المستهدفة وتلبية إحتياجاتها خاصة بعد التداعيات السالبة للحرب على البلاد.