القنصل العام للسودان بأبشي يزور مدينة الطينة التشادية

قام القنصل العام للسودان بأبشي، قذافي عبدالله محمد بزيارة إلى مدينة الطينة التشادية وقف خلالها على أوضاع نازحي معسكر زمزم الذين أجبروا على عبور الحدود إلى داخل الأراضي التشادية بعد هجوم مليشيا آسرة دقلو الإرهابية على المعسكر، وإستهدافها للمواطنين العزل فيه.

حيث كشفت الزيارة حجم المعاناة التي يعيشونها بسبب النقص الحاد في الغذاء والمياه، خاصة و أن معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وقد قامت القنصلية العامة بتقديم بعض المساعدات لهم للتخفيف من معاناتهم، تمثلت في دعم عيني للتكايا التي أقامها تجمع أبناء الفاشر بالطينة في المعبر وكذلك موقع الإستقبال المؤقت.

كما قامت أيضا بتوفير خزان للمياه الصالحة للشرب مساهمة في معالجة النقص الحاد فيها.