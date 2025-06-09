رئيس مجلس الوزراء: العلاج والصحة من الأولويات الوطنية العاجلة

أكد رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي، دكتور كامل إدريس، بأن الدولة ستضع أمر الخدمات الصحية والعلاجية، ضمن قائمة الأولويات الوطنية العاجلة، معربًا عن حرصه على تمكين المواطنين من الحصول على العلاج بشكل مستقر وجيّد.

ووقف كامل إدريس على سير تقديم الخدمات العلاجية والصحية بمستشفى الأمير عثمان دقنة بمدينة بورتسودان، الأحد، برفقة والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور، مشيدًا بمستوى الخدمة بالمستشفى خلال فترة عطلة العيد.

وقال دكتور محمد كمال أحمد مدير عام مستشفى الأمير عثمان دقنة، في تصريحات صحفية، أن رئيس الوزراء تفقد كل الأقسام بالمستشفى واطمأن على انسياب الخدمات الطبية بشكل جيد، مبينًا أنه أشاد بمرابطة العاملين بالمستشفى خلال فترة العطلة.

وأضاف ان زيارة كامل إدريس تعتبر دفعة معنوية كبيرة للعاملين بالقطاع الصحي كافة، كما تعتبر تأكيدًا من رئاسة مجلس الوزراء بان الخدمة الطبية تأتي ضمن أولويات الحكومة المقبلة.