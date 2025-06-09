التقى بالطرق الصوفية.. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية انسجام النسيج الإجتماعي في المرحلة المقبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي دكتور كامل إدريس أن المرحلة المقبلة من تاريخ البلاد تتطلب تضافر الجهود الوطنية الرسمية والشعبية، مشيرًا إلى أهمية انسجام النسيج الإجتماعي، ووحدة الصف. ودعا المكونات الدينية والمجتمعية إلى العمل لتحقيق ذلك.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء، بمكتبه بمدينة بورتسودان الأحد، وفدًا أهليًا برئاسة دكتور الشيخ خالد الشيخ برير، المنسق العام للطرق الصوفية في السودان، في إطار المعايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الوفد الشيخ خالد في تصريحات صحفية، انهم نوّروا رئيس مجلس الوزراء بدور التنسيقية في حرب الكرامة، مبينًا أن التنسيقية نفذت خلال الفترة الماضية عدد من البرامج التي تركز على محاربة خطاب الكراهية واعلاء قيم التسامح والوحدة المجتمعية.