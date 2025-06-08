شاهد بالصور.. كامل إدريس يتلمس هموم المواطنين في الطرقات واماكن التجمعات العامة ببورتسودان

تلمس رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي دكتور كامل إدريس، قضايا وهموم المواطنين بعدد من الطرقات وأماكن التجمعات العامة بمدينة بورتسودان.

وزار د.كامل ادريس برفقة والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور، عدد من الأحياء والأسواق بالمدينة متفقدًا الأحوال وسير الحياة اليومية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ان المواطن يمثل أولوية قصوى للحكومة خلال الفترة المقبلة، مبينا ان الجهود الحكومية سيتم تركيزها لصالح ملفات التعليم والصحة والأمن.

واستمع ادريس إلى المواطنين وتعرف على مشاكلهم ورؤيتهم لشكل الدولة التي يحلمون بها، وقال “سنسعى لتنفيذ كل المطالب التي استمعنا إليها من المواطنين” .