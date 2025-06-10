احلام عبد الرسول تتفقد عدد من المؤسسات الصحية ومركز ايواء الوافدين

وقفت مدير عام قطاع الصحة الوزير المكلف بولاية البحر الأحمر د. احلام عبد الرسول موسى علي سير الخدمات العلاجية خلال زيارتها التفقدية لعدد من المؤسسات الصحية بمحلية بورتسودان .

حيث شملت الزيارة مستشفى الامير عثمان دقنة المرجعي ومستشفى الوحدة الى جانب زيارة مركز ايواء الوافدين بمدرسة احمد ناجي الثانوية وذلك ضمن برنامج الزيارات خلال أيام عطلة عيد الاضحى المبارك .

رافقها في الزيارة مدير الإدارة العامة للطب العلاجي د.عمر هاشم ومدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية د.محمد عبد القادر و مدير ادارة المعامل د.صفاء عبد المجيد ومدير إدارة الصحة النفسية ا.رشا محمد طاهر حمد.

وتأتي الزيارة في إطار الاطمئنان على سير العمل واستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك والوقوف على التحديات التي تواجه العمل والاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية وتوفر الدواء والخدمات المختبرية.

واستمع الوفد لشرح وافي من مديري مستشفيات دقنة والوحدة كما تفقد الوفد مركز ايواء احمد ناجي واطمأن على الخدمات المقدمة من خلال تقرير مدير المركز.

واشادت مدير عام قطاع الصحة بالكوادر الطبية والصحية والعاملين بالمؤسسات وهم يؤدون عملهم خلال عطلة العيد لتقديم الخدمة والرعاية لمواطني الولاية رغم الظروف الحالية، مؤكدة الحرص على ضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال العطلات،

كما شملت الزيارة المساحة الصديقة للاطفال التابعة لليونيسيف بالمركز واشاد الاطفال بجهود وزارة الصحة في تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي للاطفال والاسر.

و عقد الوفد اجتماع مع لجنة إشراف المركز بحضور النساء والعاملين