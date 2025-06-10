البرهان يتلقى برقية تهنئة من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

تلقى السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان برقية تهنئة من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد محمود علي يوسف، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، عن خالص التهاني والتبريكات للسيد رئيس مجلس السيادة القائد العام ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً للشعب السوداني المزيد من التطور والنماء والازدهار تحت قيادته الحكيمة، معرباً عن أمله في أن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في السودان.