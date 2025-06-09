رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تطوير ميناء بورتسودان ليصبح منافسًا على مستوى حوض البحر الأحمر

أكد رئيس مجلس الوزراء، الانتقالي دكتور كامل إدريس، ضرورة بذل قيادة ومنسوبي هيئة الموانىء البحرية، أقصى مجهود، ليصبح الميناء منافسًا على مستوى حوض البحر الأحمر، مؤكدا أن الحكومة ستسعى لتوفير الإحتياجات اللازمة لتحقيق ذلك.

ووقف رئيس مجلس الوزراء برفقة والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور اليوم، على سير العمل بالميناء الجنوبي وميناء (دما دما)، وتعرف على إحتياجات الموانىء.

وقال المهندس راشد عبد الرحمن أحمد مدير هيئة الموانىء البحرية بالإنابة في تصريحات صحفية، أن رئيس الوزراء أكد أهمية بذل أقصى مجهود للنهوض بالميناء.وأضاف “سننفذ هذا التوجيه، وسنعمل بتفاني”.

وزاد “اطلعنا رئيس الوزراء على إحتياجات الهيئة من قطع الغيار لتحقيق صفر إنتظار (zero waiting time) لأي سفينة تدخل حوض الميناء”، مبينًا ان رئيس الوزراء أكد سعي الحكومة لتوفير كل الإحتياجات المطلوبة، مبشرًا بأن الهيئة ستحقق ربط عالي خلال المرحلة المقبلة.