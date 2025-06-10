لدي مشاركته في اجتماعات مجلس محافظي الطاقة الذرية، السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم جهوده لإعادة الإعمار

جاء ذلك في البيان الذي قدمه السفير مجدي أحمد مفضل، مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا أمام اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي انطلقت الاثنين 9 يونيو 2025 وتستمر حتى 13 يونيو الجاري.