سياسية
لدي مشاركته في اجتماعات مجلس محافظي الطاقة الذرية، السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم جهوده لإعادة الإعمار
جدد السودان دعوته للمجتمع الدولي لدعم جهوده الوطنية لإعادة إعمار المؤسسات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتي شهدت تدميراً هائلاً وممنهجاً وواسع النطاق بواسطة متمردي الدعم السريع، ولدعم الجهود الرامية لاستعادة القدرة على تقديم خدمات تشخيص وعلاج السرطان .
ودعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال بعثة فنية لتقييم الأضرار على الأوضاع وتحديد الاحتياجات العاجلة وكيفية الاستجابة لها.
جاء ذلك في البيان الذي قدمه السفير مجدي أحمد مفضل، مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا أمام اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي انطلقت الاثنين 9 يونيو 2025 وتستمر حتى 13 يونيو الجاري.
في ذات السياق تطرق البيان للتدمير الهائل الذي طال مؤسسات حيوية ساهمت وكالة الطاقة الذرية في تأسيسها مثل مستشفى الذرة والمركز القومي للسرطان بجامعة الجزيرة ومراكز البحث العلمي والمعمل القومي للصحة العامة (معمل استاك) وهيئة الطاقة الذرية السودانية والجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية، وعدد التداعيات الكبيرة لهذا التدمير على الأوضاع الإنسانية والصحية والاقتصادية بالبلاد .
سونا