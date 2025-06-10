النيل الابيض .. آخر الترتيبات لإمتحانات الشهادة السودانية

حيث استمع الاجتماع الى التقارير الفنية والادارية التي قدمها مديرو المناطق التعليمية والتي تمت الاشارة فيها الى إكتمال كافة الترتيبات الادارية والفنية المتمثلة في اختيار مراكز الامتحانات وكبار المراقبين وامناء المخازن.

وقال الدكتور الطيب علي عيسى المدير العام الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه بالنيل الابيض إن العدد الجالس لامتحانات الشهادة لهذا العام بالولاية بلغ 20267 طالب وطالبة منهم 1934 في القسم الاكاديمي و229 في القسم الفني و697 في القسم الحرفي وتم توزيعهم علي عدد 179 مركز .

وأضاف عيسى ان هذا العام سعت الوزارة فيه الى عملية تجميع بعض المراكز وذلك من اجل تخفيف العبء الاداري على المناطق التعليمية، مؤكدا ان يوم الخميس القادم الموافق الثاني عشر من هذا الشهر الجاري آخر يوم لتسجيل الطلاب للامتحان وعلى مديري المناطق التعليمية الاسراع في ٳكمال إجراءت التسجيل.

سونا