كامل ادريس والسفير السعودي: العلاقات بين البلدين علاقات متميزة ومتجزرة ومستمرة ومتوسعة لصالح الشعبين

أكد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي دكتور كامل إدريس إهتمام الحكومة بتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن ما يجمع السودان بالسعودية علاقات تاريخية مرتبطة بقضايا حيوية، ومصالح وهموم مشتركة.

جاء ذلك لدي استقباله بمكتبه بمدينة بورتسودان، الاثنين، سفير المملكة العربية السعودية، السفير علي بن حسن جعفر، مبديا إستعداد الحكومة لمزيد من التطوير للعلاقات مع السعودية.

وقال السفير علي بن حسن في تصريحات صحفية، عقب اللقاء “أكدنا دعمنا لرئيس الوزراء واستعداد المملكة لتقديم كل ما يمكن أن يساهم في إنجاح برامجه”، مبينًا ان اللقاء تطرق إلى جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وقال ان رئيس الوزراء أبدى تقديره لمواقف المملكة الداعمة للسودان والشعب السوداني.

وأضاف جعفر “اطلعناه على أن هناك الكثير من القضايا في اطار العلاقات الثنائية أهمها التعاون الاقتصادي والتنموي ،سيتم بحثها خلال مجلس التنسيق الأعلى الذي تم التوافق عليه خلال زيارة رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان للمملكة مؤخرًا، ولقائه مع صاحب السمو الملكي، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء .

وزاد “بلا شك أن العلاقات بين البلدين علاقات متميزة ومتجزرة ومستمرة ومتوسعة لصالح الشعبين”، معبرًا عن أمل بلاده في أن يعود السودان إلى دوره في الإنتاج وتعود التنمية، مؤكدا بأن المملكة ستكون سندًأ وداعمًأ للسودان والشعب السوداني.