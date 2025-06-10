بعد لقاء مجلس الصحوة.. كامل إدريس يؤكد ضرورة وقوف ودعم كل المكونات المجتمعية للقوات المسلحة في حرب الكرامة

أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس أهمية توحيد النسيج الإجتماعي خلف القضية الوطنية المُلحّة المتمثلة في دحر مليشيا الدعم السريع المتمردة، مشيرًا إلى ضرورة وقوف ودعم كل المكونات المجتمعية للقوات المسلحة في حرب الكرامة.

والتقى كامل إدريس وفد مجلس الصحوة الثوري بقيادة موسى هلال بمدينة بورتسودان أمس الاثنين، حيث تم التفاكر حول كيفية تعزيز السند الشعبي للقوات المسلحة ومساهمة المجلس في حرب الكرامة.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس، أحمد محمد أبكر في تصريحات صحفية، أن الوفد أطْلع رئيس الوزراء على مساهمة المجلس ومشاركته في حرب الكرامة، وأوجه الدعم التي يقدمها المجلس للقوات المسلحة في جبهات القتال المختلفة.

وقال ان اللقاء تطرق للقضايا التي تهم الوطن، مشيرا إلى أن الوفد طرح رؤية المجلس حول مجمل القضايا خاصة الأولويات الوطنية العاجلة.

وقال “أطْلعنا رئيس الوزراء على مقترحات المجلس حول قضايا الراهن السوداني”.