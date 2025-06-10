والي القضارف يكرم منظمة وقف الديانة التركي

كرم والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن أحمد ببيت الضيافة، الاثنين، وفد منظمة وقف الديانة التركي الممول لمشروع الأضاحي والكساء للفقراء والمساكين والنازحين والأيتام وأسر الشهداء وذلك بحضور عدد من اعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية والمقاومة الشعبية وعدد من الرموز والأعيان.

وأشاد الوالي بالمواقف المشرفة لتركيا حكومة وشعبا مع الحكومة والشعب السوداني خلال محنة الحرب والدعم الكبير الذي قدموه في مختلف المجالات.

كما أشاد بالمنظمات الاخرى التي شاركت في مشروع الأضاحي، مؤكدا أن حكومة الولاية على إستعداد للتعاون مع كل المنظمات الراغبة في خدمة المجتمع في مختلف المجالات .

من جانبه أعرب رئيس وفد منظمة وقف الديانة التركي محمد يورماز عن شكره و تقديره لحكومة القضارف على إهتمامها الكبير بالوفد و التسهيلات التي قدمتها من أجل إنجاح مشروع الأضاحي والكساء، مؤكدا أن المنظمة ستعمل على زيادة حجم المشروعات والدعومات المقدمة لولاية القضارف.