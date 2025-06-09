رئيس مجلس السيادة يتلقى برقية تهنئة من الرئيس التشادي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تلقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان برقية تهنئة من المشير محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وعبر إتنو ، باسم الشعب التشادي وحكومته ، وباسمه عن أحر التهاني، وأصدق التبريكات مقرونة بأطيب تمنيات الصحة والعافية لفخامة رئيس مجلس السيادة والشعب السوداني، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على السودان، بمزيد من التطور والنماء والازدهار ، وعلى الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

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