السفير الزين يعقد لقاءا تنويريا مع السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا

عقد السفير الزين إبراهيم حسين سفير السودان لدى اثيوبيا المندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا لقاءا تنويريا مع السكرتير التنفيذى للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا السيد كلافير قاتيتى وذلك بحضور الوزير المفوض بالسفارة الدكتورة سعاد ميرغنى.

وقد قدم الجانب السوداني تنويرا ضافيا للسيد كلافير حول الاوضاع بالسودان مؤكدا ان عمليات حرب الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع نجحت في تحرير اغلب الرقعة الجغرافية بالبلاد وستستمر في بسط هيبة الدولة في كامل ارجاء البلاد بما يضمن العودة الآمنة للمواطنين إلى مدنهم وقراهم ومزارعهم وتطبيع الحياة فيها مما يتطلب تقديم الخدمات .

كما نقل إلى علم المسؤول الاممي التطورات الدستورية المهمة وعلى راسها تسمية فخامة رئيس مجلس السيادة الاانتقالى الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان للدكتور كامل إدريس رئيسا للوزراء حيث يجرى مشاورات لتسمية حكومة تقود الانتقال على ضوء خارطة الطريق الانتقالية.

وطلب السفير من المسؤول الاممى مرافقة السودان بالدعم الطارئ للمشروعات التي تقع تحت ولاية المنظمة الدولية المعنية بافريقيا في مجال الاحتياجات الطارئة ورفع القدرات والتقييم المشترك .