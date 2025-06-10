الخارجية السودانية: مشاركة كتيبة السلفية الليبية التابعة لخليفة حفتر اعتداء سافر على سيادة السودان

قالت الخارجية السودانية إن مشاركة كتيبة السلفية الليبية التابعة لخليفة حفتر في هجوم “مليشيا الجنجويد الإرهابية” على النقاط الحدودية للجيش داخل الأراضي السودانية، اعتداء سافر على سيادة السودان وتهديد خطير للأمن الإقليمي والدولي

– ظلت حدود السودان مع ليبيا معبرًا رئيسيًا للأسلحة والمرتزقة لدعم “المليشيا الإرهابية”، بتنسيق من قوات حفتر والجماعات الإرهابية التابعة لها.

– في ظل الهزائم المتتالية التي تعرضت لها المليشيا وخسارتها لمعظم مواقعها، لجأت تلك القوات للتدخل مباشرة في القتال، في انتهاك سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكل الأعراف والمعاهدات الدولية

– لا شك أن تراخي مجلس الأمن والقوى الغربية حيال تلك التدخلات المكشوفة والموثقة هو الذي شجع راعية المليشيا وتوابعها في المنطقة على الانتقال للمشاركة الفعلية في القتال

– ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية لإدانة هذا الاعتداء والتعامل بجدية وحزم مع هذا التهديد الخطير لسيادة ووحدة السودان والأمن والاستقرار الإقليميين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدي له وردع المعتدين