المشتركة.. زيارة ميدانية لتعزيز الروح المعنوية لجرحى معارك الخوي

قام وفد من قيادة القوات المشتركة بقيادة العميد/ بدرالدين عشر، والمنسق العام للقوات المشتركة بولاية الخرطوم الجنرال صلاح محمد نور رجب، النقيب/ عبدالماجد ، ملازم أول / هاشم أوبي ، ملازم / طه عامر ، ملازم / منذر عبدالله وعدد من ضباط القوات المشتركة ، بزيارة ميدانية لجرحى معارك الخوي بمستشفى السلاح الطبي ومستشفى علياء بولاية الخرطوم.

وهدفت الزيارة إلى الاطمئنان على الحالة الصحية للجرحى، والوقوف على الترتيبات الطبية والإدارية المقدمة لهم منذ لحظة استقبالهم، بالإضافة إلى رفع روحهم المعنوية، والاستماع إلى مشاكلهم واحتياجاتهم.

وأشاد الوفد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية، مثمنين مستوى الرعاية والخدمات المقدمة داخل المؤسسات العلاجية.