محلية أمدرمان.. قوة الطوف المشترك في كامل الإستعداد

تفقد الفريق شرطة حقوقي د/ إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئه الشئون الإدارية رئاسة شرطة محلية امدرمان والأقسام التابعة لها قسم شرطة الصناعات والقسم الأوسط وقسم ابوسعد غرب وإطمأن علي سير العمل الجنائي وتلقي بلاغات ودعاوي المواطنين ومكافحة الجريمة والمظاهر السالبة بدوائر إختصاص الأقسام وتفقد ايضا رئاسة قوة الطوف المشترك بجانب تفقد إرتكازات الشرطة المنتشرة بمحلية امدرمان بمناطق إرتكاز الضو حجوج إرتكاز ود الماحي وإرتكاز صيدلية محمد سعيد إرتكاز صينية الأزهري وإرتكاز جامعة الرباط الوطني يرافقه اللواء شرطة/ صالح حسن بخيت مدير شرطة المحليه

ووجه الفريق شمين بإشراف الضباط على قوة الإرتكازات والتحلي باليقظة والمظهر الجيد متعهدا بتوفير المعينات

من جانبه أفاد اللواء صالح في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة بأن جميع الأقسام الجنائية بالمحلية باشرت أعمالها ماعدا التي تحت التأهيل وأنهم وفقا لموجهات رئاسة الشرطة نشروا الإرتكازات في كل المناطق الحاكمة وأن قوة الطوف المشترك في كامل الإستعداد لدك بؤر الجريمة وتجفيف منابعها.

المكتب الصحفي للشرطة