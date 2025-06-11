“تنظيم الأسواق وفتح الطرق العامة”.. والي الخرطوم يتفقد شارع الحرية وسوق ابوحمامة

تشهد ولاية الخرطوم خلال عطلة عيد الأضحى المبارة حراكاً واسعاً وأنشطة متعددة تهدف إلى إستعادة الخدمات الأساسية وتهيئة البيئة العامة في مختلف محليات الولاية وذلك في إطار الجهود الرامية لإعادة الحياة إلى طبيعتها بولاية الخرطوم بعد إعلانها خالية من التمرد .

وفي ذات الإطار تفقد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة يرافقه المدير العام لوزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذ عبد المنعم البشير تفقد عددا من المواقع الحيوية بالولاية للوقوف ميدانياً على سير العمل في عمليات إعادة التأهيل في عدد من المواقع الخدمية .

وأكد الوالي خلال الجولة استمرار جهود محلية الخرطوم في إزالة مخلفات الحرب من الطرق الرئيسية وتنظيم الأسواق العشوائية حيث شملت الأعمال نظافة شارع الحرية وإزالة الأنشطة التجارية العشوائية بسوق أبوحمامة في خطوة تهدف إلى تنظيم الأسواق وفتح الطرق العامة .