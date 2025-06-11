وزير الصحة بولاية كسلا يتفقد مستشفي كسلا التعليمي ومركز تركاي للاورام

قام وزير الصحة بولاية كسلا الدكتور علي ادم ضمن برنامج تفقده للمؤسسات الصحية خلال أيام العيد يرافقه وفد من المقاومة الشعبية بالولاية برئاسة اللواء ركن معاش يحيي النور رئيس المقاومة، قام بزيارة تفقدية الي مستشفى كسلا التعليمي بغرض الوقوف على أحوال المستشفى وسير العمل بها إلى جانب تقديم الدعم المعنوي والمادي للمرضي.

وطاف الوزير على عدد من الأقسام بالمستشفى الي جانب مركز تركاي للاورام، مطمئنا على الحالات الصحية للمرضى، مشيدا بالجهود التي يبذلها الكادر الطبي في ظل الظروف الحالية.