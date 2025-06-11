شيراز حجازي: “فترة العيد مرت بكل سهولة ويسر”

إطمأنت مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية الشمالية دكتورة شيراز عمر حجازي خلال زيارتها الثلاثاء لمحلية مروى برفقة مدير قسم الخدمات الصيدلانية بالفرع دكتور عبد السلام خضر على إنسياب الخدمات الصحية المقدمة لجمهور المؤمن عليهم والمواطنين.

وشملت زيارات مدير الصندوق والوفد المرافق لها مستشفي كريمة التعليمي ومستشفي مروى العام ومستشفي الضمان ونفير العافية للنساء والتوليد والوحدة التنفيذية للتأمين الصحي بالمحلية .