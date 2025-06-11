سياسية
شيراز حجازي: “فترة العيد مرت بكل سهولة ويسر”
إطمأنت مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع الولاية الشمالية دكتورة شيراز عمر حجازي خلال زيارتها الثلاثاء لمحلية مروى برفقة مدير قسم الخدمات الصيدلانية بالفرع دكتور عبد السلام خضر على إنسياب الخدمات الصحية المقدمة لجمهور المؤمن عليهم والمواطنين.
وشملت زيارات مدير الصندوق والوفد المرافق لها مستشفي كريمة التعليمي ومستشفي مروى العام ومستشفي الضمان ونفير العافية للنساء والتوليد والوحدة التنفيذية للتأمين الصحي بالمحلية .
وأكدت مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي بالشمالية فى تصريح لسونا أن الخدمة الطبية تسير بصورة ممتازة ومرضية لجمهور المؤمن عليهم فى جميع مرافق تقديم الخدمة.
واشارت الي أن فترة العيد مرت بكل سهولة ويسر وشكرت دكتورة شيراز جهود شركاء الصندوق من وزارة الصحة والصندوق القومي للامدادات الطبية بالولاية والشؤون الصحية بمحلية مروى وتعاونهم مع التأمين الصحي وحرصهم علي تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية لانسان الولاية وتخفيف حجم المعاناة عنه .
كما إمتدحت مجهودات الوحدة التنفيذية للتأمين الصحي بالمحلية بقيادة مدير الوحدة دكتورة سلمى عنتر ودورها الكبير في الارتقاء بمستوى خدمات التأمين وتلبية طموحات حاملى بطاقات التأمين.
سونا