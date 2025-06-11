“حل مشكلة العطش”.. والي الجزيرة يزور طابت ويعلن حل مشكلة إجلاس تلاميذ المدارس

أشاد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة بمشايخ الطرق الصوفية في نشر الدعوة ورتق النسيج الإجتماعي والمصالحات .

وأعلن الوالي لدى زيارته الثلاثاء مدينة طابت بمحلية الحصاحيصا برفقة اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولى واللواء ركن معاش أبو عركي علي عبد الله رئيس المقاومة الشعبية بمحلية الحصاحيصا أن الزيارة تستهدف تلمس قضايا المنطقة والقرى المجاورة.

ووجه الوالي وزارة التخطيط العمراني بدراسة ومعالجة مشكلة مياه مدينة طابت، داعياً المزارعين للتوجه للحقول بعد توفر المياه في القنوات العليا وإلتزام البنوك بتوفير التمويل والتقاوي والأسمدة.

وجدد الوالي وقوفه مع قضايا المواطنين ، معربًا عن شكره لأبناء الولاية بدول المهجر لوقفتهم مع اهلهم طيلة فترة الحرب ،معلناً أن الأيام المقبلة ستشهد حل مشكلة إجلاس تلاميذ المدارس بعد تعاقد الولاية مع مجموعة جياد ودفع مبلغ 15 مليار جنيهاً .

من جانبه أعلن الشيخ أحمد السني الشيخ عبد المحمود الحفيان شيخ الطريقة السمانية المحمودية بالسودان وقفتهم مع القوات المسلحة في خندق واحد ،معرباً عن أمله أن تنعم البلاد بالأمن والإستقرار .

فيما أكد الأستاذ أسامة السماني ممثل أهالي طابت أن زيارة الوالي والوفد المرافق له، يؤكد إستقرار وهدوء الأوضاع بالمنطقة، مشيدًا بجهود القوات المسلحة والقوات المساندة لها والمستنفرين الذين حرروا البلاد .

وأشار الأستاذ عبد السلام عبد الرحمن إلى احتياجات المنطقة من المياه لحل مشكلة العطش بطابت وتأهيل وصيانة الوحدة الإدارية وصيانة مباني وتركيب وحدات طاقة شمسية لمستشفى طابت الذي يقدم خدمات لأكثر من 115 قرية، إلى جانب حل مشاكل الري وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي وتطهير قنوات تصريف مياه طابت .