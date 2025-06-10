“تنسيق المواقف”.. اتصال هاتفي بين رئيسي وزراء مصر والسودان تناول القضايا المشتركة

أجرى رئيسا وزراء مصر والسودان اتصالاً هاتفياً، عبّر خلاله رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تحياته وتهانيه لشقيقه رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، بمناسبة توليه منصب رئيس الوزراء في السودان، في هذا المنعطف الحاسم من تاريخ البلاد.

وشهد الاتصال استعراضاً لعلاقات التعاون التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق المواقف بشأنها.

من جانبه، أعرب الدكتور كامل إدريس عن بالغ تقديره لجمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعباً، على مواقفها الداعمة والمساندة للسودان عبر تاريخه، ولا سيما خلال فترة الحرب.