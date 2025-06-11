تنظيم ندوات توعوية لمخاطر إطلاق النار في المناسبات الإجتماعية بشندي

تعتزم الشرطة المجتمعية بشندي تنظيم ندوات ضمن الحملات التوعوية لمخاطر اطلاق النار في المناسبات والأفراح .

وقال مدير الشرطة المجتمعية بشندي الملازم أيمن حسين محمد عوض الله ان الحملات التوعوية لابد ان تأخذ اشكالا وانواعا حتى تصل الرسالة للجميع ويعرف كل الناس المخاطر المترتبة على اطلاق النار في الأفراح والمناسبات.

واضاف مدير الشرطة المجتمعية بشندي ان الادارة ستشرك في هذه الحملات التوعوية القوات النظامية الاخرى والمقاومة الشعبية والقيادات الاهلية والشعبية في المجتمعات الريفية والحضرية.

وابان ان الحملات التوعوية تشمل القوات النظامية وشبة النظامية.