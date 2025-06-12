وداع الفوج الأول من حجاج السودان إلى ديارهم بحرا

ودع الأمين العام لمجلس الحج والعمرة سامي الرشيد وعدد من قيادات المجلس، الاربعاء، بميناء جدة الإسلامي الفوج الأول من حجاج السودان بعد أن ادو مناسك الحج والعمرة.

وضم الفوج الأول حجاج كل ولايات القضارف ونهر النيل وكسلا النيل الأبيض.

وقال سامي الرشيد أن حج هذا العام يذلت فيه جهود كبيره وان كل حجاج السودان البالغ عددهم احد عشر ألف وخمسمائة حاج وحاجة قد ادو مناسكهم بكل يسر وسلام، مشيرا إلى أن الذين تناولوا الحج بصورة سالبة ليس لديهم معلومات بل سعوا إلى التقليل من قيمة الجهود التي بذلت.

وقال سامي أن المجلس سيستمر في متابعه تفويج حجاج السودان بمختلف مناطقهم وفق جدول محدد عبر البحر أو الطيران، مشيدا بجهود الدولة ممثله في الفريق أول عبد الفتاح البرهان واعضاء حكومته الذين ساهموا في إنجاح حج هذا العام .