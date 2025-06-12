“التطورات الدستورية المهمة” .. السفير الزين يلتقي مفوض السلم والأمن والشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي

إلتقى السفير الزين ابراهيم حسين سفير السودان باثيوبيا والمندوب الدائم بالسيد بانكولى اديوى مفوض السلم والامن والشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي وذلك في حضور كل من السفير الحافظ عيسي نائب رئيس البعثة والمستشار بالبعثة عمر الشيخ والسفير محمد بلعيش ممثل الاتحاد الافريقي بالسودان ومساعدي مفوض السلم والامن.

تركز اللقاء على تقديم احاطة مفصلة لتطورات الاوضاع الامنية في السودان حيث تستمر القوات المسلحة والقوات المساندة لها ومن خلفهم الشعب السوداني في بسط سيطرتها على البلاد ودحر مليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات وتمكين المواطن من العودة الآمنة إلى دياره.

ونقل إلى علم المسؤول التطورات الدستورية المهمة التي تمثلت في تسمية البرفيسور كامل إدريس رئيسا للوزراء وحل الحكومة تمهيدا لتشكيل مجلس وزراء مدني بكامل الصلاحيات لإدارة الانتقال وتطبيع الحياة على ضوء خارطة طريق الانتقال السياسي المعلنة بواسطة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي فخامة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان .

وأكد السفير للمسؤول الافريقي ان ما يواجهه السودان عبارة عن عدوان خارجي يستخدم تمرد الدعم السريع ومن يسانده كمليشيا عابرة للحدود تستهدف بنية الدولة الافريقية بهدف اضعافها وضمان استمرار الصراع في المنطقة وهو ما يتطلب وقفة قوية من الاتحاد الافريقي.