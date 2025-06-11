مجلس الأمن والدفاع الوطني ينعقد برئاسة البرهان ويتناول التطورات الأمنية في البلاد

عقد مجلس الأمن والدفاع الوطني اليوم اجتماعاً برئاسة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان بحضور أعضاء مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزارات الدفاع والخارجية والثقافة والإعلام وجهاز الأمن والمخابرات العامة وهيئة الإستخبارات وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية ووالي ولاية البحر الأحمر.

وقال الأستاذ جراهام عبدالقادر وكيل وزارة الثقافة والإعلام في تصريح صحفي أن الاجتماع تناول التطورات الأمنية في البلاد والجهود المبذولة لمقابلة المتغيرات الماثلة.