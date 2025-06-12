عضو مجلس السيادة د. سلمى عبد الجبار تلتقي رئيس مجلس الوزراء

وقدمت عضو السيادي التهنئة، لرئيس مجلس الوزراء، متمنية له التوفيق والسداد في أداء مهامه خلال الفترة المقبلة، مؤكدة حرصها على تقديم كل ما من شأنه المساهمة في حل المشاكل والتحديات التي تواجه السودان داخليا وخارجياً، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار.