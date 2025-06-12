سياسية
عضو مجلس السيادة د. سلمى عبد الجبار تلتقي رئيس مجلس الوزراء
التقى عضو مجلس السيادة الانتقالى دكتورة سلمى عبد الجبار المبارك، الاربعاء، الدكتور كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء.
وقدمت عضو السيادي التهنئة، لرئيس مجلس الوزراء، متمنية له التوفيق والسداد في أداء مهامه خلال الفترة المقبلة، مؤكدة حرصها على تقديم كل ما من شأنه المساهمة في حل المشاكل والتحديات التي تواجه السودان داخليا وخارجياً، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار.
وتطرق اللقاء إلى تحديات المرحلة الانتقالية، وتداعيات الحرب، وضرورة إعادة الإعمار والبناء، كما تناول اللقاء مشاكل الوسط لما يمثله من حلقة وصل وربط بين كل أجزاء السودان لإحداث النهضة والتطور المرتقب للسودان كافة.
وأمن اللقاء على أهمية وضع لبنه للمرحله الانتقالية، وخارطة طريق لبناء سودان جديد ينعم بالأمن والاستقرار والتطور.
سونا