القضارف: تغطية واسعة في توزيع الاضاحي هذا العام بمشاركة المنظمات المحلية والإقليمية

كشف دكتور أحمد الأمين آدم وزير الصحة بولاية القضارف رئيس اللجنة العليا لتوزيع هدي الأضاحي والكسوة بولاية القضارف، عن نجاح كبير لموسم الأضاحي لهذا العام، مشيرا إلى أن الموسم شهد تنسيقًا مثمرًا مع خمس منظمات إنسانية كبرى، شملت وقف الديانة التركي، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، والتضامن الخيرية والايثار ، بالإضافة إلى جهات محلية،

واشار الامين الي أن إجمالي الذبائح المُوزعة بلغ 1500 عجل و500 رأس من الضأن، تم توزيعها على المستحقين داخل الولاية وعدد من الولايات الأخرى مثمنا نجاح الولاية في إستقبال موسم الهدى عبر الإمكانيات والبنى التحتية الموجودة مما مكنها من الإيفاء بهذه الشعيرة المباركة بكفاءة واقتدار وعدم تسجيل أي أمراض أو اوبئة مرتبطة بالشعيرة.

وأوضح الأمين أن بلدية القضارف وزعت فيها 250 عجلًا، فيما خصص لكل من محليات القلابات الغربية والشرقية والقريشة 40 عجلًا حيا لكل واحدة منها ، و50 عجلًا حيا لمحلية المفازة. كما تم توزيع 1000 كيس من اللحوم المبردة (زنة 5 كيلوجرامات للكيس) إلى محلية قلع النحل، إلى جانب 460 كيسا لمحلية المفازة،.

وأضاف أن التوزيع شمل كذلك 20 عجلًا مذبوحة لمحلية البطانة، و40 لمحلية الفشقة، منها 6 عجول حية، بينما تم تسليم محلية الفاو 30 عجلًا حيًا للوحدات العسكرية. كما خُصصت 30 عجلًا لجمعية الرهد الزراعية، و40 عجلًا لمعسكرات النازحين، و50 عجلًا أخرى للمواطنين المستحقين، فضلاً عن 25 عجلًا حيًا لمحلية باسنده.

وأشار الأمين إلى إيصال 90 عجلًا مذبوحة إلى العاصمة الخرطوم لدعم القوات المسلحة والقوات المساندة لها ، و450 عجلًا إلى ولاية البحر الأحمر، بالإضافة إلى 40 عجلًا إلى ولاية كسلا، مؤكدًا تغطية كافة معسكرات النازحين والمجتمعات المضيفة لهم بالولاية، إلى جانب اشلاقات الجيش والشرطة والجمارك، وعمال الخدمة المدنية فضلا عن الفقراء والمتعففيين والأيتام وأسر الشهداء وطلاب الخلوي والداخليات والقوات النظامية.