60 طنا من ادوية الطوارئ والعلاج الإقتصادي لجنوب وشمال كردفان

كشف د. موسى الجبوري مدير صندوق الإمدادات الطبية شمال كردفان ان الصندوق القومي للإمدادات الطبية وفر كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية لافرع الولايات والتي تأتي ضمن خطة الصندوق لضمان إمداد دوائي مستقر لمجابهة الفترة المقبلة.

وأكد استلام حصة الولاية من الامداد الذي يشمل ادوية الطوارئ والعلاج الإقتصادي.

كما أوضح ان منظمة الصحة العالمية ساعدت في توفير كميات من أدوية الدعم العالمي التي وصلت حاضرة الولاية في الأيام الماضية.

وكان وفد من فرع الصندوق قام بزيارة إشرافية شملت محليتي الرهد وأم روابة للوقوف على المؤسسات العلاجية بالمحليتين واطمأن الوفد على المخزون الدوائي ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.